محقق دولي: عدد مقابر داعش الجماعية في العراق مذهل

قال رئيس فريق التحقيق الدولي في جرائم تنظيم داعش، كريستيان ريتشر (ألماني الجنسية)، إن عدد المقابر الجماعية في العراق مرتفع بشكل مذهل.

وجاءت تصريحات ريتشر على هامش مؤتمر حول تنظيم داعش، عقدته وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء في العاصمة برلين، بهدف بحث مسألة التدفقات المالية للمتطرفين.

ونقل تلفزيون ألمانيا "دويتشه فيله" عن ريتشر قوله إن "هذه المقابر دليل مهم يمكن من خلاله، من بين أمور أخرى، استنتاج عدد الأشخاص الذين قتلهم تنظيم "داعش".

وشدد المحقق الدولي أن عدد مقابر داعش الجماعية في العراق مرتفع بشكل مذهل، وهم الآن في سباق مع الزمن لأن القبور تخضع لتأثيرات طبيعية، إلا أنهم يعملون على ذلك.

وأشار ريتشر إلى أنه يمكن استخدام مسار الأموال لتحديد من يقف وراء منهجية هذه الجرائم الوحشية العديدة، مؤكدا ضرورة تقديم المسؤولين المتورطين في التخطيط لهذه الجرائم، حتى في المستويات القيادية، إلى المحاكمة.

وأوضح ريتشر أن جرائم الحرب التي ارتكبها داعش تم تنظيمها بدرجة عالية من البيروقراطية.

وتابع قائلاً: "لم تكن هذه أفعالا منفردة، يبدو أنه كان مخطط لها للغاية، ويتضح ذلك أيضا من عرض المقابر"، لافتاً أن كل شيء ينم على أن "القيادات العليا كانت تعلم أيضا ما كان يحدث على الجبهة".

ونوّه ريتشر أنه بالإضافة إلى وسائط التخزين، والهواتف المحمولة، ترك تنظيم داعش أيضا وراءه عددا هائلا من المستندات، والتي سيُجرى الآن رقمنتها وتقييمها على قدم وساق.

ويرأس المدعي العام الاتحادي الألماني السابق "ريتشر" فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة (يونيتاد)، ومقره بغداد منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

ومنذ أكثر من عشرة أعوام يحقق ريتشر في جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، من بينها أيضا جرائم وقعت في رواندا وسوريا.

وكان ريتشر يرأس قسم القانون الجنائي الدولي في مكتب المدعي العام في مدينة "كارلسروه" الألمانية، وتم تكليف "يونيتاد" لدعم العراق في كشف جرائم "داعش".