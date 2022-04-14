ميقاتي: مطمئنون إلى عودة الصفاء لعلاقات لبنان بدول الخليج

أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الخميس، عن اطمئنانه إلى عودة الصفاء لعلاقات بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس الوزراء بالقصر الرئاسي في بعبدا شرقي بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وقال ميقاتي: "مطمئنون إلى عودة الصفاء لعلاقات لبنان العربية، لا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي، وبإذن الله سنواصل خطوات تعزيز هذه العلاقات وتطويرها".

وأضاف: "رغم كل الأجواء السلبية التي تتم إشاعتها، فنحن على قناعة أننا نقوم بكل العمل المطلوب منا".

والأسبوع الماضي، عاد سفراء السعودية والكويت واليمن تباعا إلى لبنان، بعدما غادروه وكذلك سفيرا الإمارات والبحرين، إثر أزمة دبلوماسية بين بيروت والرياض.

واندلعت الأزمة بين بيروت والرياض على خلفية تصريح انتقد فيه وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حرب اليمن أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وفيما يتعلق بالانتخابات، أوضح ميقاتي أن الاستحقاق سيحصل في موعده ونحن ملتزمون بذلك، والاعتمادات المطلوبة يجري تأمينها.

وتابع: "في موضوع خطة التعافي الاقتصادي، لا بد من التنويه بالجهد الذي بذلته اللجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي".

وستُجرى الانتخابات في ظل معاناة لبنان منذ عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، والتي وصفها البنك الدولي بأنها الأكثر حدة وقساوة في العالم.