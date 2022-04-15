الجيش اليمني يعلن إحباط 8 محاولات تسلل للحوثيين رغم الهدنة

أعلن الجيش اليمني، مساء الخميس، إحباط 8 محاولات تسلل للحوثيين في عدة جبهات، رغم استمرار سريان الهدنة بين الطرفين.

وقال الجيش في بيان: "الخروقات الحوثية للهدنة مستمرة، حيث أحبطت قواتنا أكثر من 8 محاولات تسلل خلال الـ24 ساعة الماضية في جبهات القتال بمحافظات مأرب (وسط) وحجة والحديدة (غرب)".

واتهم البيان المليشيا الحوثية باستهداف مواقع الجيش بالقصف المدفعي وبالطائرات الإيرانية المسيّرة المفخخة.

وأضاف أن مليشيا الحوثي استمرّت في الدفع بتعزيزات كبيرة إلى عدة مناطق بمحافظة مأرب.

ولم يصدر على الفور تعليق من قبل الحوثيين حول هذا البيان، غير أن الجماعة سبق أن اتهمت القوات الحكومية بخرق الهدنة في أكثر من جبهة.

وفي 1 أبريل/نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران.