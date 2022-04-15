قصف إسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية دمشق يتسبب في أضرار مادية

قال جيش النظام السوري اليوم الجمعة إن إسرائيل أطلقت عدة صواريخ باتجاه مواقع عسكرية سورية بالقرب من دمشق، ما تسبب في أضرار مادية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤول عسكري لم تذكر اسمه قوله إن الهجوم وقع قبل منتصف ليل الخميس بقليل، مضيفًا أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت بعض الصواريخ الإسرائيلية.

من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن الصواريخ أصابت مواقع لمقاتلين مدعومين من إيران جنوب غربي العاصمة بالقرب من ضاحية قطنا.

لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق حتى الآن.

يذكر أن إسرائيل إسرائيل تشن مئات الضربات على أهداف داخل سوريا التي تسيطر عليها الحكومة على مر السنين لكنها نادرا ما تعترف أو تناقش مثل هذه العمليات، لكنها أقرت بأنها تستهدف قواعد الميليشيات المتحالفة مع إيران، مثل جماعة حزب الله اللبنانية التي لها مقاتلون منتشرون في سوريا، كما أعلنت أنها تهاجم شحنات أسلحة يعتقد أنها متجهة إلى الميليشيات.

وتبرر إسرائيل قصفها لمنشآت وأسلحة داخل سوريا بالقول إن الوجود الإيراني على حدودها الشمالية خط أحمر.