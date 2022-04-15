مؤسسة حقوقية: الحوثي تمنع سفر النساء إلا بإذن رسمي من ولي أمرها

منعت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، النساء من السفر، إلا بإذن رسمي من ولي أمرها، وفق رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، غير الحكومية.

وقالت رئيس المؤسسة هدى الصراري، في تغريدة على حسابها بتويتر: "إن جماعة الحوثي أصدرت تعميمًا (عبارة عن استمارة لشركات النقل)، منعت فيه سفر النساء إلا بإذن رسمي من ولي أمرها".

وأضافت: "تتعامل جماعة الحوثي مع النساء وكأنهن ناقصات الأهلية، ولا يحق لهنّ السفر أو التنقل والحركة إلا بإذن مسبق".

وأشارت إلى أن ذلك يُعد استمرارًا لمنهج القمع وتضييق الحريات وفرض القيود على النساء، في أماكن سيطرة الحوثيين".

واعتبرت الصراري مثل هذا الإجراء، يشبه ما يقوم به تنظيما (داعش والقاعدة) الإرهابيين.

وحسب تعميم وزعته منظمة مواطنة لحقوق الانسان (غير حكومية) ونشرته بعض وسائل الإعلام المحلية منها موقع (يمن فيوتشر)، اشترطت جماعة الحوثي موافقة ولي الأمر قبل سفر النساء، مشيرة أن الإجراء يتطابق مع سلوك طالبان الأفغانية، والجماعات المتشددة في المنطقة.

وفي وقت سابق، طالبت جماعة الحوثي التي تسيطر على عدد من المحافظات اليمنية بينها العاصمة صنعاء، شركات النقل الجماعي، بضرورة تعبئة استمارة للنساء المسافرات، تفيد بموافقة ولي الأمر على سفرهنّ.