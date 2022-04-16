الرئيس الجزائري يبحث مع أمير قطر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، المستجدات الإقليمية والعربية، لا سيما الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه تبون بأمير قطر، وفق بيان للرئاسة الجزائرية نشرته عبر حسابها على فيسبوك.

وأفاد البيان بأن الاتصال تناول "سبل تعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين البلدين الشقيقين".

وأضاف أن الجانبين "استعرضا المستجدات الإقليمية والعربية، ولاسيما الوضع في فلسطين المحتلة"، دون مزيد من التفاصيل.

والجمعة، اندلعت مواجهات في المسجد الأقصى، بعد صلاة الفجر، إثر اقتحام الشرطة الإسرائيلية لساحاته، ما أسفر عن إصابة 158 فلسطينيا إضافة لاعتقال 400 آخرين، حسب مصادر فلسطينية.

وأدانت الجزائر في بيان لوزارة خارجيتها، الجمعة، "الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرض لها الفلسطينيون في الأقصى من قبل قوات الاحتلال".

ودعت الخارجية، "المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن، للتحرك من أجل وضع حد لهذه الاستفزازات العدوانية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة".