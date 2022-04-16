السلطات اللبنانية توقف 20 مهاجراً غير شرعي عند شاطئ العريضة

أعلن الجيش اللبناني توقيف 20 شخصا كانوا يسعون لمغادرة البلاد بطريقة غير نظامية بحراً.

وقال بيان لقيادة الجيش، السبت إن قوة عسكرية أوقفت أحد الزوارق في المياه الإقليمية اللبنانية عند شاطئ العريضة (شمال) وعلى متنه عشرون شخصاً من الجنسية السورية بينهم أطفال ونساء، في عملية مغادرة غير نظامية من الشواطئ اللبنانية.

وتابع: "خلال توقيف الزورق قفز أربعة أشخاص منهم إلى البحر في محاولة للفرار لكن ما تمّ توقيفهم".

ووفق البيان، تم تسليم الموقوفين إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.

ومؤخرا، تزايدت محاولات الهجرة غير النظامية من لبنان باتجاه الدول الأوروبية، خاصة دولة قبرص الرومية، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر في البلاد.