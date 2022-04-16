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بوتين يبحث مع ولي العهد السعودي التطورات في أوكرانيا واليمن وأسواق النفط

وكالة الأناضول للأنباء
موسكو
نشر في 16.04.2022 18:48
آخر تحديث في 16.04.2022 18:49
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان AP الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان (AP)

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبحث الجانبان خلاله التطورات في أوكرانيا واليمن وأسواق النفط ، وفق ما ذكر الكرملين في بيان السبت.

وأوضح البيان أن الجانبين استعرضا "المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي، خصوصا في المجال الاقتصادي والتجاري"، وأعربا عن "سعيهما المشترك إلى مواصلة تطوير الروابط متبادلة المنفعة" بين الدولتين.

وأضاف أن الجانبين تطرقا إلى التعاون ضمن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وتحالف "أوبك+"(يضم منظمة أوبك ومنتجين من خارجها).

كما ناقش الطرفان تطورات الأوضاع في أوكرانيا واليمن.

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