حماس: لا نسعى لحرب جديدة في غزة والمقاومة تتابع التطورات ويدها على الزناد

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، إنها تواصلت، مع عدد من دول المنطقة، ومسؤول في الأمم المتحدة خشية تصعيد الأوضاع في شهر رمضان، في ظل "الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في مدينة القدس والمسجد الأقصى".

جاء ذلك في كلمة لعزت الرشق، عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، خلال أمسية رمضانية نظّمتها الحركة خارج فلسطين، بحسب بيان صدر عنها.

وأضاف الرشق، أن حركته بعثت رسائل، لكافة الوسطاء والدول، مفادها أن "القدس والمسجد الأقصى خط أحمر وأن أي استفزاز سيُقابل بالمواجهة".

واستكمل قائلا: "لا نسعى لحرب جديدة في غزة، والمقاومة تتابع كل التطورات، ويدها على الزناد، لأننا شعب واحد، وإذا انتهكت مقدساتنا فإن شعبنا في كل مناطق تواجده سيقوم بواجب الدفاع عنها".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، قد بحث عبر اتصالات هاتفية أجراها، الجمعة، مع مسؤولين مصريين ومبعوث أممي، الأوضاع في المسجد الأقصى، بحسب بيان صدر عن الحركة.

والجمعة، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى أثناء تواجد المصلين، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين داخله واعتقال المئات.

ومنذ أيام، يسود التوتر في مدينة القدس وساحات المسجد الأقصى، في ظل دعوات مستوطنين إسرائيليين و"جماعات الهيكل" اليهودية لاقتحامات للأقصى، تزامناً مع عيد الفصح اليهودي.