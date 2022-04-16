في أحدث خرق للهدنة.. مقتل جندي يمني بنيران الحوثيين

قتل جندي يمني بنيران جماعة الحوثي في محافظة الجوف شمالي البلاد، رغم سريان هدنة بين الطرفين، وفق ما أعلن الجيش اليمني في بيان مقتضب مساء السبت صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحوثيين إزاء ذلك.

وأفاد البيان بـ"‏استشهاد أحد أبطال قواتنا المسلحة وإصابة آخر إثر استهداف مليشيا الحوثي الإيرانية لأحد مواقعنا شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف صباح اليوم"، دون تفاصيل أخرى.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش اليمني عن سقوط ضحايا في صفوفه منذ بدء الهدنة.

وفي 1 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران.

وخلال الأيام الماضية، تبادلت الحكومة اليمنية والتحالف العربي من جانب، وجماعة الحوثي من جانب آخر بارتكاب خروقات للهدنة السارية.

والخميس الماضي، قال المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، إن الهدنة في اليمن "هشة ومؤقتة"، مستدركا، "لكنها أسفرت عن انخفاض كبير في العنف".

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.