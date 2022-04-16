نظام الأسد يتفق مع ي ب ك الإرهابي على تخفيف الحصار المتبادل

أعلن النظام السوري توقيع اتفاق مع تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي المسيطر على الجزء الشمالي الشرقي من سوريا على تخفيف الحصار المتبادل على بعض المناطق في محافظتي حلب والحسكة حيث يتقاسمان السيطرة.

وعلم مراسل الأناضول من مصادر محلية، أن الجانبين عقدا لقاء، الجمعة، في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة بوساطة روسية.

وتم الاتفاق على تخفيف الحصار الذي تفرضه قوات النظام على حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، مقابل تخفيف "ي ب ك/ بي كا كا" الحصار على ما يعرف بـ"المربع الأمني" في مدينتي الحسكة والقامشلي.

وستسمح قوات النظام بإدخال مواد مثل الطحين والمحروقات إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية، فيما سيتيح التنظيم الإرهابي لعناصر النظام المرور من "نقاط التفتيش" للدخول إلى المربع الأمني في كل من القامشلي والحسكة والخروج منهما.

ورغم الاتفاق، لم يُزِل نظام الأسد والتنظيم الإرهابي "نقاط التفتيش" التي أقاماها خلال فترة الحصار المتبادل.

وحاصرت قوات النظام حيي الشيخ مقصود والأشرفية اللذين يحتلهما إرهابيو ي ب ك/ بي كا كا، في 7 نيسان/أبريل الجاري، ليقوم التنظيم بعد يومين بفرض حصار على قوات النظام في مدينتي الحسكة والقامشلي ردا على ذلك.