تجدد الاشتباكات بعد اقتحام قوات إسرائيلية مجدداً للحرم القدسي الشريف

جددت الشرطة الإسرائيلية اقتحامها الحرم القدسي الشريف في البلدة القديمة بالقدس لتأمين طريق المتشددين اليهود الذين يقتحمون المسجد الأقصى.

أثارت هذه الخطوة اشتباكات خلفت 17 مصابا فلسطينيا، حسبما أفاد مسعفون فلسطينيون.

ووقعت الاضطرابات بعد يومين فقط من اشتباكات مع الفلسطينيين في نفس الموقع.

تصاعدت أعمال العنف في القدس بين قوات الأمن الإسرائيلية والمتظاهرين الفلسطينيين قبل عام لتتحول إلى حرب غزة التي استمرت 11 يوما.

اتهمت الشرطة الإسرائيلية الفلسطينيين "بتدنيس" مكان مقدس، بينما اتهم مسؤولون فلسطينيون إسرائيل بمحاولة تقسيم الموقع المقدس الحساس.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "ما حدث في المسجد الأقصى تصعيد خطير تتحمل تداعياته حكومة إسرائيل وحدها".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عناصرها دخلوا الحرم القدسي لتسهيل زيارة معتادة لليهود إلى الموقع المقدس.

وأضافت أن الفلسطينيين قاموا بتخزين الحجارة وأقاموا الحواجز تحسبا لوقوع أعمال عنف.

كما ذكرت أنها ملتزمة بتسهيل حرية العبادة لليهود والمسلمين.

بدا أن مقاطع مصورة للهواة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر ضباط شرطة يستخدمون هراوات لإخضاع فلسطينيين معتقلين وإخراج أشخاص من الساحة، ما أثار اتهامات بأنهم يستخدمون القوة المفرطة.

في أحد المقاطع المصورة، اعتدى شرطي على رجل أعزل على ما يبدو بهراوة بينما كان يقف بجانب طفل.

وقال عومر بارليف، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إنه من المهم ضمان حرية العبادة "لكننا لن نتنازل عندما يحدث العنف والإرهاب".

وطردت الشرطة الفلسطينيين من الساحة المترامية الأطراف خارج المسجد الأقصى ، بينما ظل عشرات الفلسطينيين داخل المبنى.

وأفاد فلسطينيون باندلاع اشتباكات قصيرة مع الشرطة الإسرائيلية، خارج مجمع المسجد مباشرة.

جاء ذلك، بينما قالت الشرطة إن فلسطينيين ألقوا الحجارة على حافلات سياحية زائرة خارج البلدة القديمة، ما أدى إلى إصابة بعض الركاب بجروح طفيفة.

نشرت الشرطة مقطعا مصورا يظهر حشدا من الشبان يرشقون حافلة عابرة بالحجارة خارج البلدة القديمة.

وأظهر مقطع مصور آخر للشرطة، تم التقاطه داخل إحدى الحافلات، عائلات يهودية جالسة على أرضية السيارة وهي تواصل طريقها.

فيما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بتأمين إضافي للحافلات العامة المتجهة إلى البلدة القديمة بعد تقييم الوضع مع كبار مسؤولي الدفاع.

وقال: "نحن نعمل على تهدئة الأمور من ناحية، ونتخذ إجراءات صارمة ضد الأفراد العنيفين من ناحية أخرى".

وقالت الخدمة الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إن 17 فلسطينيا أصيبوا من بينهم خمسة نقلوا إلى المستشفى. وأفادت الشرطة الإسرائيلية باعتقال تسعة أشخاص.

بحلول منتصف النهار، قال شهود عيان إن الشرطة غادرت المجمع.

وأصدر الأردن، الذي يقوم بدور الوصي على الحرم القدسي، بيانا يدين تصرفات إسرائيل، قائلا إنها تقوض "كل الجهود المبذولة للحفاظ على الهدوء الشامل ومنع تصعيد العنف الذي يهدد الأمن والسلام".

كانت اشتباكات اندلعت في الموقع نفسه قبل فجر الجمعة بعد أن قالت الشرطة إن فلسطينيين ألقوا حجارة باتجاه حائط البراق. ودخلت الشرطة المسجد بالقوة، واشتبكت مع عشرات الفلسطينيين بعد وقت قصير من صلاة الفجر.

وبموجب تفاهمات قديمة، يُمنع الزوار اليهود من الصلاة في الحرم القدسي، وعلى مدى عقود تجنب اليهود العبادة هناك لأسباب دينية.

تقول السلطات الإسرائيلية إنها ملتزمة بالحفاظ على الوضع الراهن، لكن في السنوات الأخيرة، تقوم مجموعات كبيرة من اليهود القوميين والمتدينين باقتحام ممنهج تحت حراسة الشرطة، وهو أمر يعتبره الفلسطينيون استفزازا متهمين إسرائيل بالتخطيط للسيطرة على الحرم القدسي الشريف أو تقسيمه.