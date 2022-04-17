داعش يعلن إطلاق حملة للثأر لمقتل زعيمه السابق

في تسجيل صوتي نسب إلى المتحدث باسمه، أعلن تنظيم داعش إطلاق حملة "للثأر" لزعيمه السابق الذي قتل في شباط/فبراير في عملية أميركية في شمال غرب سوريا، داعيا إلى استغلال الحرب الدائرة في أوكرانيا وانشغال أوروبا فيها.

وأكد التنظيم المتطرف في آذار/مارس مقتل زعيمه السابق أبو ابراهيم القرشي والمتحدث الرسمي السابق أبو حمزة القرشي، وعرف عن زعيمه الجديد باسم أبو الحسن الهاشمي القرشي، ليكون الزعيم الثالث للتنظيم منذ العام 2014، حين أعلن "دولة الخلافة" وسيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق المجاور.

الزعيم الجديد، وهو الثالث منذ نشأة التنظيم المتطرف، غير معروف نسبياً ولم يكشف التسجيل الصوتي تفاصيل حوله.

وقال المتحدث الرسمي أبو عمر المهاجر في تسجيل بثته حسابات تابعة للتنظيم على تطبيق تلغرام "نعلن مستعينين بالله متوكلين عليه... عن غزوة مباركة غزوة الثأر للشيخين الشيخ أبي ابراهيم الهاشمي القرشي والشيخ المهاجر أبي حمزة القرشي".

في الثالث من شباط/فبراير، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الزعيم السابق لتنظيم داعش فجّر نفسه خلال عملية شنتها قوات خاصة أميركية في بلدة أطمة في شمال غرب سوريا، في منطقة تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).

وتولى أبو إبراهيم القرشي من تلعفر الواقعة على مسافة 70 كيلومترا غرب الموصل في العراق، زعامة التنظيم في تشرين الأول/أكتوبر 2019 بعد مقتل سلفه أبو بكر البغدادي في الشهر نفسه في عملية أميركية استهدفته في محافظة إدلب.

ودعا المتحدث الرسمي في التسجيل الجديد مناصري التنظيم إلى استغلال "الفرصة المتاحة.. فأوروبا على صفيح ساخن" في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، لاستئناف شن عمليات في أوروبا.