ضبط 4 حاويات مواد كيميائية خطيرة في ميناء جنوبي العراق

ضبطت السلطات المختصة 4 حاويات تحوي مواد كيميائية "خطرة" في ميناء "أم قصر" في أقصى جنوبي العراق، وفق ما أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية.

وقالت الهيئة في بيان "من خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني، تمكنت الهيئة من ضبط 4 حاويات تحمل مواد كيميائية خطرة مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة".

وأضافت "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

ولم يكشف البيان عن طبيعة المادة الكيميائية ولا أسماء المتورطين في استيرادها.

وبدأت السلطات العراقية تشديد إجراءاتها وتكثيف عمليات التفتيش في المنافذ الحدودية البحرية والبرية والجوية منذ الانفجار الهائل الذي وقع بميناء العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020.

وأخلت السلطات العراقية مئات الحاويات التي تحوي مواد خطرة إلى خارج مرافئ ومعابر ومطارات.

وأودى انفجار بيروت بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.

ووفق معلومات رسمية أولية، وقع الانفجار في عنبر بالميناء كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.