فتحي باشاغا: تحويل إيرادات النفط إلى حكومة الدبيبة هدر للمال العام

أدان فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، تحويل المؤسسة الوطنية للنفط إيرادات البيع لحكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة.

وقد أعلنت حكومة الدبيبة الخميس الماضي أن المؤسسة الوطنية للنفط أحالت 6 مليارات دولار على دفعتين لحساب وزارة المالية بمصرف ليبيا المركزي.

وقبل هذا الإجراء، كانت المؤسسة المشرفة على بيع النفط تمنع تزويد حكومة الوحدة بتلك الإيرادات تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخطة دولية بقيادة الولايات المتحدة تقضي بتجميد عائدات النفط لكي لا يستخدمها أي من الأطراف المتنازعة لصالحه.

وتعليقا على ذلك، قال باشاغا في تغريدة اليوم: "ندين وبشدة إهدار المال العام وتسخير ثروات الدولة الليبية لصالح حكومة خارجة عن الشرعية (يقصد حكومة الدبيبة) تسعى لبث الفتنة ونشر الفوضى للاستمرار في السلطة".

وأضاف "سنواجه هذا الانحراف بالطرق السياسية بحزم وجدية"، دون مزيد من التوضيح.

وتأتي تصريحات باشاغا بعد يوم من إعلان مجموعة من أعيان جنوب ليبيا في بيان مصور أمام حقل الفيل النفطي (جنوب)، إيقاف إنتاج وتصدير النفط من حقول بمناطقهم اعتبارا من اليوم الأحد لحين تسليم حكومة الدبيبة السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب.

بموازاة ذلك، أعلن أعيان وسكان منطقة "الزويتينة" (وسط) "إيقاف إنتاج وتصدير النفط من ميناء الزويتينة النفطي (أهم موانئ البلاد) والحقول التابعة له بشكل كامل"؛ للأسباب نفسها.

وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي، وسط مخاوف من الانزلاق لحرب أهلية على خلفية تنصيب مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة يرأسها الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عن طريق برلمان جديد منتخب.