قداس وصلوات في كنيسة القيامة بالقدس احتفالاً بعيد الفصح

يحتفل المسيحيون اليوم بعيد الفصح، فيما شهدت كنيسة القيامة بالقدس الموقع الذي يعتقد أنه شهد صلب المسيح ودفنه وقيامته، صلوات وقداسا.

فقد شارك آلاف الأشخاص في القداس الذي أقيم الأحد في الكنيسة الواقعة بالبلدة القديمة، التي تضم الأماكن المقدسة للأديان السماوية الثلاثة.

وصل عشرات الآلاف إلى القدس لقضاء العطلات، مع رفع معظم القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.

الأحد هو عيد الفصح في التقويم المسيحي الغربي، وهو أحد الشعانين للمسيحيين الأرثوذكس الشرقيين. وتتزامن الأعياد هذا العام مع عيد الفصح اليهودي وشهر رمضان للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.

هذا فيما في أماكن أخرى من البلدة القديمة، اشتبك متظاهرون فلسطينيون مع الشرطة في مجمع المسجد الأقصى بعد إغلاق الشرطة المسجد للسماح للزوار اليهود بدخوله.