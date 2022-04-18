الأردن: سنستدعي القائم بأعمال سفارة إسرائيل حول أحداث الأقصى

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الإثنين، أنه سيتم استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية بالمملكة، للاحتجاج "الصارم" على ما يجري بالمسجد الأقصى.

جاء ذلك خلال جلسة في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وفق ما أوردته قناة " المملكة" (رسمية) على موقعها الرسمي.

وقال الصفدي، إنه تم استدعاء السفير الإسرائيلي ايتان سوركيس، لكنه "لم يكن موجودا في عمان، وسيتم اليوم (الإثنين) استدعاء القائم بأعمال السفارة (دون تسميته) لإيصال رسالة المملكة الصارمة التي ندين فيها التصرفات الإسرائيلية (في المسجد الأقصى)".

والأحد، دعا ملك الأردن عبد الله الثاني، خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين، إسرائيل إلى احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ووقف إجراءاتها "اللاشرعية والاستفزازية".

ومنذ أيام، يسود التوتر في مدينة القدس وساحات المسجد الأقصى، في ظل دعوات مستوطنين إسرائيليين و"جماعات الهيكل" اليهودية لاقتحامات للأقصى، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.

كما تشهد الضفة الغربية توترا بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، منذ مطلع أبريل/نيسان الجاري، أسفر عن مقتل 18 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي مارس/ آذار 2013، وقع العاهل الأردني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تمنح المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.