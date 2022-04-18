الأورومتوسطي: الحوثي تقيد ممارسة سكان صنعاء لشعائرهم الدينية

اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأحد، جماعة الحوثي اليمنية بتقييد ممارسة سكان في العاصمة صنعاء لشعائرهم الدينية.

وقال المرصد عبر تويتر "خلال الأيام الماضية منعت جماعة الحوثي عددا من السكان من أداء الصلاة في عدة مساجد بصنعاء دون أي ضرورة".

وأضاف: "من غير المقبول تقييد ممارسة السكان للشعائر الدينية".

ودعا سلطة الأمر الواقع (الحوثي) إلى التراجع فورا عن جميع الممارسات التي تمس بحرية الدين أو المعتقد.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جماعة الحوثي حول الأمر.

والسبت، اتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بمنع المواطنين في مناطق سيطرتها من إقامة صلاة التراويح، معتبرة أن الجماعة تستهدف التنوع المذهبي وتنسف مبدأ التعايش بين أطياف المجتمع اليمني والتي سادت لقرون من الزمن.

ولم تعقب جماعة الحوثي على الاتهامات الحكومية، لكن وفق المذهب الزيدي الذي تتبناه لا تعد صلاة التراويح بصورة جماعية سُنة نبوية، كما هي بالمذهب السني الذي يتبناه غالبية اليمنيين.