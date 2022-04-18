الشرطة الإسرائيلية تجدد اقتحام ساحات المسجد الأقصى

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى، بمدينة القدس الشرقية، وبدأت بإخلائها من المصلين، استعدادا لتسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد.

وقال شهود عيان إن العشرات من أفراد الشرطة الإسرائيلية اقتحموا ساحات المسجد وخاصة قُبالة المسجد القبلي، وصحن مُصلى قبة الصخرة، وأجبروا المصلين على مغادرة المسجد.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي، الذي تُجبر فيه الشرطة الإسرائيلية المصلين على إخلاء المسجد الأقصى، قبيل السماح للمستوطنين باقتحام المسجد.

وأضاف شهود العيان، إن الشرطة الإسرائيلية انتشرت على بوابات المسجد الأقصى لمنع المصلين من العودة للدخول إلى المسجد مجددا.

وأشار الشهود إلى أن العشرات من المصلين تواجدوا في المُصلى القبلي المسقوف، فيما تواجدت مُصليات في قبة الصخرة.

وانتشرت قوات من الشرطة، خارج المصلى القبلي.

ويقتحم المستوطنون ساحات المسجد، تحت حراسة الشرطة، طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، على فترتين، صباحية ومسائية.

ولكن منذ شهر رمضان، الاقتحامات تقتصر على الفترة الصباحية.

ومن المتوقع، أن تبدأ الاقتحامات بعد قليل، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وتتزامن اقتحامات أمس الأحد واليوم الإثنين مع عيد الفصح اليهودي الذي بدأ مساء الجمعة الماضي، ويستمر أسبوعا.

ودعت جماعات استيطانية إلى تكثيف الاقتحامات خلال فترة عيد الفصح.