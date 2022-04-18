غوتيريش يشدد على تجنب الاستفزازات بالقدس بأي شكل

شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ضرورة "التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه، وتجنب الاستفزازات بأي شكل".

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، الإثنين، بشأن المكالمة الهاتفية التي جرت الأحد بين الأمين العام والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر البيان أن "الأمين العام أعاد التأكيد على موقفه بضرورة التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه".

وأضاف البيان: "يجب تجنب الاستفزازات بأي شكل".

وكان الرئيس التركي بحث هاتفيا مع غوتيريش، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلين الفلسطينيين.

ومنذ الجمعة، يسود التوتر في مدينة القدس، في ظل اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.