مؤسسة النفط الليبية تعلن "القوة القاهرة" في ميناء الزويتينة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي بعد إيقاف إنتاج النفط الخام في حقل أبو الطفل والانتصار والنخلة والنافورة، على يد القبائل.

يأتي ذلك، غداة إعلان حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي جنوبا لتوقف الإنتاج فيه، لتعرضه لمحاولات غلق تعسفي بسبب دخول أفراد ومنع العاملين من الاستمرار في الإنتاج.

وأعلنت المؤسسة في بيان "حالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة، وتحذر من بدء موجة مؤلمة من الإغلاقات وقت طفرة أسعار النفط والغاز".

و"القوة القاهرة" هي وقف عمليات إنتاج النفط في حقل نفطي أو ميناء تصدير الخام، بشكل مؤقت، لحين انتهاء مختلف الأسباب التي تعليق عمله.

وأضاف البيان أن التوقفات جاءت "بسبب دخول مجموعة من الأفراد (لم تحدد تبعيتهم) إلى ميناء الزويتينة ومنعت العاملين من الاستمرار في مباشرة الصادرات، الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية مستحيلاً".

والأحد، أعلنت مجموعات قبلية وشبابية بليبيا، في بيان، وقف إنتاج النفط وتصديره من الحقول الموجودة بمناطقها الواقعة جنوب، وجنوب شرقي ليبيا، لحين تسليم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وأوضح البيان أن الإيقاف "شمل حقول أبوالطفل والانتصار والنخلة والنافورة المنتجة عبر الزويتينة".

ونقل البيان عن رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله قوله، إنهم مضطرون "لإعلان حالة القوة القاهرة على ميناء الزويتينة النفطي متضمناً كافة الحقول والوحدات الإنتاجية المرتبطة بهذا الميناء ومرافق الشحن وذلك إلى حين إشعار آخر".

وترتب على هذه الإغلاقات "توقف إنتاج غاز الطهي وتأثر إنتاج الكهرباء بمحطات الزويتينة وشمال بنغازي" وفق البيان.

وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي، وسط مخاوف من الانزلاق لحرب أهلية على خلفية تنصيب مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة يرأسها الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عن طريق برلمان جديد منتخب.