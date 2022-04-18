هل تلجأ روسيا حقاً لاستقدام مقاتلين سوريين في حربها في أوكرانيا؟

هل كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حين أشاد في زيارة إلى سوريا عام 2017، بالجنرال السوري سهيل الحسن يفكر في استغلال قواته في حروب روسية قادمة؟

فقد قال بوتين للعميد سهيل الحسن إن تعاونه مع القوات الروسية سيؤدي إلى نجاحات كبيرة في المستقبل.

وعناصر فرقة الحسن من بين مئات المقاتلين السوريين الذين تلقوا تدريبا روسيا، ووردت تقارير تفيد بأنهم اشتركوا في القتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

حتى الآن، يبدو أن عددا قليلا منهم فقط وصل إلى روسيا للتدريب قبل نشرهم في الخطوط الأمامية.

وعلى الرغم من تفاخر مسؤولي الكرملين في بدايات الحرب بتلقي أكثر من ستة عشر ألف طلب للقتال من الشرق الأوسط، لكن المسؤولين والنشطاء الأمريكيين الذين يراقبون سوريا يقولون إنه لم تنضم أعداد كبيرة من المقاتلين من المنطقة حتى الآن إلى الحرب في أوكرانيا.

مع ذلك، يقول محللون إن هذا الوضع قد يتغير مع استعداد روسيا للمرحلة التالية من المعركة بشن هجوم واسع النطاق في شرق أوكرانيا.

وهم يعتقدون أن المقاتلين من سوريا قد يتم نشرهم في الأسابيع المقبلة، خاصة بعد أن عين بوتين الجنرال ألكسندر دفورنيكوف الذي قاد الجيش الروسي في سوريا، قائدا جديدا للحرب في أوكرانيا.

ورغم أن البعض يتساءل عن مدى فعالية المقاتلين السوريين في أوكرانيا، إلا أنه يمكن استقدامهم إذا كانت هناك حاجة لمزيد من القوات لمحاصرة مدن أو تعويض خسائر بشرية متزايدة.

دفورنيكوف على دراية جيدة بالقوات شبه العسكرية في سوريا التي دربتها روسيا بينما كان يشرف على استراتيجية محاصرة وقصف المدن في سوريا بلا رحمة لإخضاعها.

أحمد حمادة، المنشق عن الجيش السوري والمحلل العسكري المقيم في تركيا، يقول: "روسيا تستعد لمعركة أكبر في أوكرانيا"، وأضاف أنه من المرجح أن يشارك مقاتلون سوريون فيها.

يقول مراقبون ونشطاء سوريون إن الروس يجندون بصورة نشطة مقاتلين من سوريا من أجل الحرب في أوكرانيا، لا سيما بين المقاتلين الذين تلقوا تدريبات روسية.

رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول بأنه تم حتى الآن تسجيل حوالي 40 ألف مقاتل 22 ألفا منهم مع الجيش الروسي وحوالي 18 ألفا لدى مجموعة فاغنر، المنظمة الروسية شبه العسكرية.

وقال عبد الرحمن إن نحو 700 من أفراد الفرقة 25 مهام خاصة المعروفة في سوريا باسم قوات النمر غادروا سوريا الأسابيع الماضية للقتال إلى جانب القوات الروسية.

لم يتسن التأكد من هذه الأرقام بشكل مستقل.

وقد نشر نشطاء موالون لنظام الأسد مقاطع مصورة على مدار الأسبوعين الماضيين على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أفرادا من قوات النمر، وهم يؤدون تدريبات عسكرية بما في ذلك القفز بالمظلات من المروحيات.

وظهر ضباط روس في أحد المقاطع وهم ينصحون المظليين داخل مروحية، بينما أشاد الحسن بالشبان بالتربيت على رؤوسهم. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المقاطع المصورة جديدة.

وقال عبد الرحمن إن هناك متطوعين من الفرقة الخامسة التي تدربت على يد الروس، وكتائب البعث الجناح العسكري لحزب البعث الحاكم، ولواء القدس الفلسطيني المكون من لاجئين فلسطينيين في سوريا. وقاتل هؤلاء جميعا جنبا إلى جنب مع الجيش الروسي في تدخلها في سوريا لصالح الأسد.

قال عبد الرحمن " يبحث الروس عن مقاتلين ذوي خبرة، هم لا يريدون أحدا لم يتدرب على يد الروس".

كان لقوات النمر الفضل في بعض أكبر الانتصارات في الصراع المستمر منذ 11 عاما. وشاركت في حملة مدعومة من روسيا للقضاء على آخر جيب للمعارضة في محافظة إدلب شمال غرب البلاد، انتهت في مارس/آذار 2020 باستيلاء قوات الأسد على طريق سريع حيوي بين الشمال والجنوب، رغم استمرار سيطرة المعارضة على هذا الجيب.

قال عمر أبو ليلى، ناشط مقيم في أوروبا ويدير مجموعة دير الزور 24 لمراقبة الحرب في سوريا، إن الحسن "أحد رجال روسيا وستعتمد عليه روسيا".

وأشار إلى أن المئات من مقاتلي الفرقة الخامسة ولواء القدس سجلوا أسماءهم في قاعدة حميميم الروسية غربي سوريا، التي تقود جهود التجنيد، وينتظرون الأوامر.

في أواخر مارس/آذار، نشرت قوة مدربة في روسيا تعرف باسم ميليشيا "صيادو داعش"، قاتلت لسنوات ضد التنظيم إعلانا يدعو الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و 49 عاما للتقدم للفحص، وأعلنت أن أولئك الذين يجتازون الاختبار وتثبت أهليتهم سيتم استدعاؤهم في وقت لاحق.

حتى الآن، سجل نحو 100 رجل أسماءهم في محافظة السويداء الجنوبية، بحسب ريان معروف من "السويداء 24"، وهي مجموعة ناشطة.

وأضاف أنهم وعدوا بدخل شهري لا يقل عن 600 دولار، وهو مبلغ ضخم وسط تفشي البطالة وانهيار الليرة السورية.

الجنرال فرانك ماكينزي، قائد قوات القيادة المركزية الأمريكية، قال للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في مطلع شهر مارس/ آذار إن "مجموعات صغيرة للغاية" تحاول السفر من سوريا إلى أوكرانيا، واصفا حجمها "بالقطرة الصغيرة جدا".

لكن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي صرح مطلع الشهر بأن الولايات المتحدة لديها ما يشير إلى قيام مجموعة واغنر بمحاولة تجنيد مقاتلين، معظمهم من الشرق الأوسط، من أجل نشرهم في دونباس، شرقي أوكرانيا.

غير أنه عاد وأضاف أنه لا توجد معلومات محددة حول الأرقام التي تم تجنيدها.

الجنرال اللبناني المتقاعد ناجي ملاعب، الذي يتابع الوضع في سوريا عن قرب، قال إنه ليس هناك ما يشير حتى الآن إلى سفر مقاتلين سوريين إلى روسيا، ثم أضاف أن الأمر قد يتغير مع استمرار الحرب على أوكرانيا.

ولفت إلى ان ذلك يعتمد على ما يخطط الروس له في المستقبل القريب.

من جانبهم قلل المسؤولون السوريون والفلسطينيون في سوريا من أهمية التقارير حول سفر المقاتلين السوريين إلى أوكرانيا، ومن المرجح أن النظام قلق من احتمالية أن يمثل تدفق المقاتلين السوريين إلى أوكرانيا فرصة يساء استغلالها ضده.

وفي مؤشر ربما يكون مقلقا للنظام، قلصت روسيا بشكل كبير من عملياتها في سوريا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وانخفض عدد الضربات الجوية الموجهة في إدلب.

وأشار تقرير لمعهد دراسة الحرب إلى أن "أي تغيير في وضع القوات الروسية أو الميليشيات الموالية للنظام سيخلق فراغا أمنيا يمكن للفاعلين".

وقال مهند حاج علي، نائب سابق وقائد في الجناح العسكري لحزب البعث السوري الحاكم، إنه لم يسافر أي سوري للقتال في أوكرانيا وهو لا يتوقع سفرهم إلى هناك. وأضاف أن روسيا ستكسب الحرب دون مساعدة السوريين.

"الطريقة التي تسير بها العمليات تشير بشكل واضح إلى أن أوكرانيا لن تتحول إلى أفغانستان جديدة."