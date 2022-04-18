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5 دول أعضاء بمجلس الأمن تطلب عقد جلسة طارئة بشأن القدس الثلاثاء

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 18.04.2022 20:39
5 دول أعضاء بمجلس الأمن تطلب عقد جلسة طارئة بشأن القدس الثلاثاء

طلبت خمس دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، الإثنين، عقد جلسة طارئة الثلاثاء بشأن "التوترات الحالية" في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وفق مصادر دبلوماسية.

وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لوكالة الأناضول، طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إن فرنسا والنرويج وأيرلندا والصين والإمارات طلبت عقد جلسة مغلقة وطارئة لمجلس الأمن لمناقشة "التوترات الحالية في الأماكن المقدسة بمدينة القدس".

وحتى الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، لم تصدر إفادة في هذا الشأن من البعثة البريطانية، التي تتولى الرئاسة الدورية لأعمال المجلس في أبريل/ نيسان الجاري.

ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة، منها خمس دول دائمة العضوية تمتلك حق النقض (الفيتو)، بما يمنع صدور أي قرار، وهي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين.

ومنذ أيام، يسود توتر في القدس وساحات المسجد الأقصى، في ظل اقتحامات يومية ودعوات مستوطنين إسرائيليين و"جماعات الهيكل" اليهودية إلى مواصلة اقتحام المسجد، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.

كما تشهد الضفة الغربية المحتلة توترا بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، منذ مطلع أبريل/نيسان الجاري، أسفر عن مقتل 18 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.


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