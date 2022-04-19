الجيش العراقي يخلي بالقوة حاجزًا أمنيًا تحت سيطرة مسلحين من بي كا كا الإرهابي

أخلى الجيش العراقي حاجزًا أمنيًا كان يسيطر عليه مسلحون من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي البلاد، وفق ما أعلن مصدر عسكري.

وقال ضابط بالجيش العراقي الثلاثاء إن "قوة الجيش طلبت فجر الثلاثاء من مسلحين تابعين لجماعة إيزديخانة الموالية لتنظيم بي كا كا الإرهابي، إخلاء موقعهم بقضاء سنجار في محافظة نينوى (شمال)".

وأوضح الضابط، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن "المسلحين رفضوا إخلاء موقعهم، ما تطور الأمر إلى تبادل لإطلاق النار".

وأضاف: "الجيش العراقي تمكن من إخلاء الحاجز الأمني، غير أن العملية أسفرت عن إصابة عنصرين من الجماعة المسلحة وعنصر من الجيش بإصابات طفيفة".

وفي أكتوبر/تشرين أول 2020، وقعت حكومتا بغداد وأربيل، اتفاقاً يقضي بحفظ الأمن في قضاء سنجار من طرف قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات إقليم كردستان (شمال)، لإخراج الجماعات المسلحة غير القانونية.

وينص الاتفاق أيضا على إنهاء وجود منظمة "بي كا كا" الإرهابية في قضاء سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة بها في المنطقة.

وحتى الآن لا يزال عناصر منظمة (بي كا كا الإرهابية يتواجدون في قضاء سنجار، خلافا لبنود الاتفاق بين بغداد وأربيل، وفق تصريحات سابقة لقائم مقام قضاء سنجار محما خليل.

وكانت بي كا كا أوجدت لها موطئ قدم في نينوى (شمال)، وخاصة قضاء سنجار غربي المحافظة، عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأت هناك ما يسمى "وحدات حماية سنجار".