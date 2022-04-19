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بيروت.. حريق داخل معمل في حي سكني يتسبب في وقوع ضحايا

وكالة الأنباء الفرنسية
بيروت
نشر في 19.04.2022 15:36
لافتة طرقية في بيروت الأناضول لافتة طرقية في بيروت (الأناضول)

قتل شخصان على الأقل الثلاثاء في حريق داخل معمل في حي سكني في بيروت، وفق ما أفاد الدفاع المدني.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني جورج بو موسى إنه تم سحب جثتين من المعمل، مشيراً الى تمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق بعد ساعات من اندلاعه.

يقع المعمل المتخصص في صناعة المغاطس، وفق الإعلام المحلي، في حي الزعيترية الشعبي في منطقة الفنار.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أنه تم نقل جريحَين إلى المستشفى، فيما لم تتضح أسباب الحريق بعد.

وقال شهود عيان ان الحريق اندلع قرابة التاسعة صباحاً وتطلب إخماده نحو أربع ساعات، بينما غطّت سحب الدخان الاسود المنطقة ومحيطها في ضواحي بيروت الشمالية.

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