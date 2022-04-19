حماس تعرض مشاهد لاستهدافها طائرات إسرائيلية أغارت على غزة

عرضت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الثلاثاء، مشاهد مصورة لاستهداف مقاتليها طائرات إسرائيلية أغارت على قطاع غزة الليلة الماضية.

وفجر الثلاثاء، أعلنت "القسام" في بيان مقتضب، أن دفاعاتها الجوية تصدت للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض جو.

وعرضت "القسام" مشهداً لأحد مقاتليها يطلق صاروخ أرض جو (لم تُحدد نوعه أو طرازه) تجاه طائرات إسرائيلية، دون تحديد إصابة هدفه من عدمه.

فيما لم يصدر تعقيب فوري إسرائيلي على إعلان الجناح العسكري لـ "حماس".

وفي ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء، قصف الجيش الإسرائيلي، موقعاً يتبع لكتائب القسام في غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال الجيش في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إنه استهدف "ورشة لتصنيع وسائل قتالية تابعة لحركة حماس".

وادعى أن الغارة، جاءت ردًا على "إطلاق قذيفة صاروخية تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية مساء الاثنين".

وكان الجيش قد أعلن، الإثنين، أن منظومة الدفاع الصاروخي المعروفة باسم القبة الحديدية، اعترضت "قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة نحو إسرائيل".

ولم تعلن أية جهة في قطاع غزة مسؤوليتها عن إطلاق قذائف تجاه إسرائيل.

ويأتي هذا التطور، في ظل الأوضاع المتوترة بالضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس.