عباس وبلينكن يبحثان هاتفيا آخر المستجدات في المسجد الأقصى

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في المسجد الأقصى.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن عباس وخلال اتصال هاتفي، وضع بلينكن، في صورة آخر التطورات، خاصة ما يجري في مدينة القدس من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وشدد عباس، على "أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الأعمال أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة".

وطالب الرئيس الفلسطيني، بسرعة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس.

وحذر من استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، لافتا إلى أن "استمرار القتل والانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى تبعات وخيمة لا يمكن احتمالها".

وأشارت "وفا"، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أكد أنه قد تم إبلاغ إسرائيل بضرورة الالتزام بالوضع التاريخي في المسجد الأقصى، وحرية وسلامة وصول المصلين المسلمين إليه.

وأعرب بلينكن عن رفض بلاده لعنف المستوطنين وعمليات هدم المنازل وطرد السكان، هذا إلى جانب الطلب من إسرائيل اتخاذ خطوات لتحسين الأوضاع.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى الحاجة لإيجاد أفق سياسي، وأن يتم إجراء محادثات لتحسين نوعية الحياة للفلسطينيين.

ومنذ الجمعة الماضي، يسود التوتر بمدينة القدس، في ظل اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي