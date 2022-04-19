للمرة الأولى.. كتائب القسام تستهدف طائرات إسرائيلية بصواريخ أرض-جو

أطلقت كتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلّح لحركة المقاومة الإسلامية صواريخ أرض- جو على طائرات إسرائيلية كانت تشن غارات على قطاع غزة فجر الثلاثاء.

وقالت "القسام" في بيان مقتضب: "تصدت دفاعاتنا الجوية في تمام الساعة 01:35 (بالتوقيت المحلي، 11:35 تغ) من فجر اليوم (الثلاثاء) للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو".

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها "القسام" إطلاق صواريخ أرض جو باتجاه طائرات إسرائيلية، منذ نوفمبر/تشرين الأول 2012.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعقيبا فوريا على ما ذكرته كتائب القسام.

لكن الجيش أصدر في وقت سابق، بيانا قال فيه إن طائراته المقاتلة استهدفت "ورشة لتصنيع وسائل قتالية تابعة لحركة حماس".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "شنت طائرات حربية الليلة غارات على عدة أهداف ودمرت ورشة لتصنيع وسائل قتالية تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة".

وقال إن الغارة جاءت ردًا على "إطلاق قذيفة صاروخية تم اعتراضها من القبة الحديدية مساء الاثنين".

وكان الجيش أعلن في بيان سابق، مساء الإثنين، أن منظومة الدفاع الصاروخي المعروفة باسم القبة الحديدية اعترضت "قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل".

ولم تعلن أية جهة في قطاع غزة مسؤوليتها عن إطلاق قذائف تجاه إسرائيل.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت موقعا يتبع لكتائب القسام غربي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

كما لم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات.

ويأتي هذا التطور في ظل الأوضاع المتوترة بالضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس.

وسبق للفصائل الفلسطينية في غزة أن حذرت من استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين المسلمين فيه، متوعدة بأنها "لن تصمت في حال تم تجاوز الخطوط الحمراء".

واقتحم مستوطنون المسجد الأقصى، يومي الأحد والإثنين، وسط حراسة مشددة من الشرطة.

والأحد، حمّلت حركة حماس إسرائيل المسؤولية عن تداعيات الأوضاع في المسجد الأقصى بالقدس، قائلة إن "المسجد خط أحمر والاحتلال يتحمل مسؤولية اعتدائه على المصلين".

كما قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة في تصريح صحفي مقتضب: "إن ما يجري في القدس من انتهاكات يعادله أرواحنا، وإن تهديدات العدو بوقف التسهيلات عن غزة لا تستطيع أن تجعلنا نصمت عما يجري في القدس والضفة المحتلة".