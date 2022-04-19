ليبيا: إعلان حالة "القوة القاهرة "في ميناء البريقة النفطي

أعلنت مؤسسة النفط الليبية، الثلاثاء، حالة " القوة القاهرة " في ميناء البريقة النفطي (600 كيلومتر شرق طرابلس)، وهو رابع منشأة نفطية يعلن فيها ذات الإجراء خلال يومين، بعد أن أقفل محتجون العديد من هذه المنشآت.

جاء الإعلان في بيان للمؤسسة الوطنية للنفط (حكومية)، التي تدير قطاع النفط في البلاد، نشر عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

وقالت المؤسسة في بيانها إنها "تعلن حالة القوة القاهرة على ميناء البريقة النفطي، لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعهداتها تجاه السوق".

وحالة القوة القاهرة هي حماية قانونية ضد المسؤولية المترتبة على عدم قدرة أطراف التعاقد في قطاع النفط على الإيفاء بالالتزامات نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة تلك الأطراف المتعاقدة.

وأوضحت المؤسسة أن ذلك يأتي "في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط انتعاشا كبيرًا نظرا لزيادة الطلب العالمي عليه".

"وفي ظل استغلال كل الدول المنتجة للنفط لارتفاع الأسعار العالمي لزيادة إيراداتها تقول المؤسسة الليبية، إن "الخام الليبي يتعرض لموجة إقفالات غير شرعية".

والأحد، أعلن أعيان وأهالي منطقة الزويتينة (وسط) إيقاف تصدير النفط من موانئ وحقول المنطقة "لحين خروج حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة من المشهد، وتسليمها السلطة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا".

وفي بيانها اليوم، قالت مؤسسة النفط الليبية "سوف يكون لذلك بالغ الضرر على الآبار والمكامن والمعدات السطحية لقطاع النفط، بالإضافة إلى فقدان خزينة الدولة لفرص بيعه محققة بأسعار قد لا تتكرر لعقود قادمة".

وحذرت المؤسسة من أن "إيقاف الإنتاج بشركة سرت (التي تدير الميناء) ستكون له تداعياته على استقرار الشبكة العامة للكهرباء، خاصة بالمنطقة الشرقية، إذ أن معظم المحطات الكهربائية تتغذى على الغاز المنتج من حقول الشركة".

والإثنين، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة أكبر حقول النفط في البلاد، وميناء الزويتينة، بعد إعلانها في حقل الفيل الأحد.