مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعقد أولى جلساته في عدن

باشر رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني مهامهم في عدن، مقر الحكومة المؤقت، بعد جلسة تخلّلها أداء اليمين أمام البرلمان.

وقال مسؤول يمني: "أدّى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن (رشاد العليمي) وأعضاء المجلس اليمين الدستورية في مدينة عدن أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب بحضور رئيس الحكومة ووزرائها".

وأضاف ان الجلسة تمت في ظل إجراءات أمنية مشددة موضحا أنّ قوات الأمن "عزّزت إجراءاتها حول موقع انعقاد الجلسة وانتشر المئات من الجنود في شوارع المدينة" الساحلية الجنوبية.

وبحسب برلمانيين يمنيين، أدّى رئيس مجلس القيادة والأعضاء السبعة الآخرون اليمين بحضور عدد من السفراء الأوروبيين والعرب وكذلك مبعوث الامم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ.

انتخب أعضاء مجلس النواب اليمني (301) في العام 2003، ولم تجر انتخابات منذ ذلك الحين. هذا ويؤيد 143 من هؤلاء الحكومة و90 يدعمون الحوثيين ويشاركون في جلسات في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين، بحسب برلمانيين. كما أن هناك 23 لا يؤيدون أي طرف، فيما توفي 45 من مجموع الأعضاء الذين انتخبوا قبل 19 عاما.

ولم يُعرف عدد الذين حضروا جلسة الثلاثاء في عدن.

سلم الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي السلطة في 7 نيسان/ابريل إلى مجلس القيادة الذي يمثّل قوى مختلفة، وذلك في ختام مشاورات لجماعات رئيسية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.

جاءت الخطوة في وقت يشهد اليمن هدنة بين المتمردين الحوثيين الموالين لإيران والحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، أحيت الأمل بأن تؤدّي إلى مفاوضات تنهي النزاع بين الطرفين الذي تسبّب بحسب الامم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

والسبت، أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي أن قادة اليمن الجدد "مستعدون للحرب" إذا فشلت جهود السلام مع المتمردين، لكنه شدد على أنّ الأولوية تبقى إنهاء النزاع.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أفادت الأحد بأن السعودية دفعت الرئيس اليمني إلى التنحي عن منصبه في وقت سابق هذا الشهر وبأن مسؤولين احتجزوه في منزله بالرياض وقيدوا اتصالاته.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين ويمنيين أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعطى هادي مرسوما كتابيا بتفويض صلاحياته إلى المجلس. وهدد بعض المسؤولين السعوديين بنشر ما قالوا إنه دليل على فساد هادي لإقناعه بالتنحي.