البنك المركزي التونسي يوقع اتفاقية قرض بقيمة 700 مليون دولار مع البنك الإفريقي

أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية قرض بقيمة 700 مليون دولار، مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

جاء ذلك في بيان للمركزي التونسي، أشار فيه إلى أن اتفاقية القرض وقعت في مصر بتاريخ 13 أبريل/نيسان الجاري، مضيفاً أن القرض المبرم لفائدة الجمهورية التونسية ونيابة عنها، يندرج في إطار تعبئة الموارد الخارجية المدرجة في موازنة الدولة لسنة 2022.

وسيتم تسديد القرض على فترة 7 سنوات، منها فترة سماح تمتد عامين اثنين، وبنسبة فائدة 5.76 بالمئة سنويا.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ استقلالها في خمسينات القرن الماضي، تفاقمت بفعل أزمة سياسية بدأت في 25 يوليو/تموز الماضي، عندما اتخذ الرئيس قيس سعّد جملة من الإجراءات الاستثنائية بدأها بتعليق عمل البرلمان وصولا إلى حله في 30 مارس/آذار الماضي.

وتسعى الحكومة التونسية للحصول على حزمة إنقاذ بـ 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لتمويل برنامجها الإصلاحي.