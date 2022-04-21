حماس: الاقتحامات الإسرائيلية للأقصى لن تغيّر من طابعه الإسلامي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية، إن الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى "لن تُغيّر من طابعه الإسلامي" في شيء.

وقال هنية في تصريح أصدره الخميس، تعقيباً على أحداث القدس الأخيرة: "أقول للمحتل إذا كنت تعتقد أن الاقتحام للأقصى، سيُغيّر الطابع الإسلامي للمسجد فأنت واهم".

وأضاف: "ما يتم في الأقصى من عربدة، سوف يُقصّر من عمر المحتل، وسيندحر عن أرض فلسطين".

وتابع زعيم حماس: "شعبنا والمرابطين والمرابطات في الأقصى، يمثلون خط الدفاع الأول الذي سيظل ثابتاً متقدماً".

ويقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى بشكل يومي، منذ يوم الأحد، بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي الذي بدأ مساء الجمعة الماضي، وينتهي اليوم الخميس.