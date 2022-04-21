واشنطن تشدد على ضرورة وجود حكومة "فعالة وشفافة" في اليمن

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، على ضرورة وجود حكومة "فعالة وشفافة" تعزز جهود إنهاء الصراع في اليمن وتحمي حقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للكشف عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي أجراه، اليوم، بلينكن مع رئيس المجلس الرئاسي في اليمن رشاد العليمي.

وذكر البيان أن بلينكن "هنأ العليمي على منصبه الجديد، وشدد على أهمية وجود حكومة فعالة وشفافة تعزز الجهود لإنهاء الصراع اليمني وتحمي حقوق الإنسان".

وجدد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال التأكيد على دعم الولايات المتحدة للهدنة المستمرة في اليمن واعتبارها فرصة تقديم الإغاثة لليمنيين من خلال تسهيل حركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك الوقود.

وشدد بلينكن أيضا على أهمية فتح الطرق المؤدية إلى تعز ومناطق أخرى، وضرورة الاستفادة من التطورات الإيجابية الحالية " لضمان إرساء وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام شامل"، حسب البيان ذاته.

وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إعلانا رئاسيا من الرياض ينص على تأسيس مجلس قيادة رئاسي من 8 أعضاء، برئاسة رشاد العليمي لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية في البلاد.

وفي 1 أبريل/نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر /أيلول 2014