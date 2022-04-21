ي ب ك الإرهابي يحرق مكتباً تابعاً للمجلس الوطني الكردي السوري

قام عناصر من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بإضرام النار في مكتب تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا في مدينة الدرباسية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن المجلس الوطني الكردي السوري، الأربعاء، أن مجموعة تابعة لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، اقتحمت مكتب الحزب المنضوي تحت مظلة المجلس الوطني الكردي السوري، وأحرقته برمي زجاجات حارقة عليه.

وأشار إلى احتراق بعض الأغراض في المكتب، قبل إطفاء النيران من سكان المنطقة.

وأكد البيان أن هذا الاعتداء ليس الأول، وأن مكاتب الأحزاب ذات العضوية في المجلس تعرضت لاعتداءات مماثلة سابقًا.

كما انتقد البيان الولايات المتحدة الأمريكية قائلًا: "سياسة الترهيب التي يمارسها ب ي د ضد شعبنا، وحرق مكاتب المجلس الوطني الكردي وأحزابه تجري أمام أعين التحالف الدولي والولايات المتحدة الداعمة عسكرياً لهذا التنظيم الذي يستخدم العنف ضدنا".

ودعا البيان الولايات المتحدة إلى الضغط على التنظيم حتى يتوقف عن ممارساته الإرهابية.

وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، أحرق إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا" مكتب المجلس في الدرباسية، واعتدوا بالزجاجات الحارقة على مكتبين للمجلس وآخر لمؤسسة إعلامية تابعة له في مدينة القامشلي في 28 سبتمبر/ أيلول من العام ذاته.