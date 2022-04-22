إصابة 31 فلسطينيا في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في الأقصى

أُصيب 31 فلسطينيا، بينهم إصابتان خطيرتان، صباح اليوم الجمعة، في مواجهات اندلعت مع الشرطة الإسرائيلية، التي اقتحمت المسجد الأقصى، بمدينة القدس الشرقية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقهما تعاملت مع 31 إصابة، بينها إصابتان خطيرتان، داخل المسجد الاقصى.

وأضافت أنه تم نقل 11 إصابة لتلقي العلاج في المستشفى.

وأفاد شهود عيان، أن الشرطة الإسرائيلية، أطلقت وابلا من الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت، على فلسطينيين في المسجد بعد أن اقتحمته من جهة باب السلسلة وباب المغاربة.

ورشق عدد من الشبان الفلسطينيين قوات الشرطة الإسرائيلية، التي كانت تتواجد في منطقة باب السلسلة، بالحجارة.

وأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد، وشارك الآلاف منهم في وقفة، نُظمت قبالة المصلى القبلي، رددوا خلالها هتافات "الله أكبر" و"بالروح بالدم نفديك با اقصى".

ورفع الشبان المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية ورايات خضراء.

ولم تعلق الشرطة الإسرائيلية على هذه التطورات.