واشنطن "قلقة" من اعتداء "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي على مكاتب الوطني الكردي السوري

أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها من إحراق مكاتب المجلس الوطني الكردي السوري، الذي تم على يد عناصر من تنظيم "ي ب ك / بي كا كا الإرهابي، دون تسميته.

جاء ذلك عبر تغريدة للحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في سوريا، الخميس، حول الاعتداءات على مكاتب المجلس الوطني الكردي السوري مؤخرا.

وذكرت التغريدة أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من الاعتداءات على العديد من مكاتب المجلس الوطني الكردي السوري شمال شرقي سوريا".

وأكدت أنه "لا مكان للترهيب والعنف في الخطاب السياسي".

وأردفت: "نحث جميع الأطراف على الانخراط سلميا في السعي للتوصل إلى حلول تفيد الجميع".

وأعلن "المجلس الوطني السوري الكردي" المعارض، في بيان، الأربعاء، أن تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، أحرق واعتدى على عدد من مكاتبه شمال شرقي سوريا خلال الأيام الأخيرة.

وانتقد المجلس الولايات المتحدة الأمريكية قائلًا إن سياسة الترهيب التي يمارسها التنظيم تجري أمام أعين التحالف الدولي والولايات المتحدة الداعمة عسكرياً لهذا التنظيم.

ودعا البيان الولايات المتحدة، إلى الضغط على التنظيم للتوقف عن ممارساته الإرهابية.

وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، أحرق إرهابيو "ي ب ك/بي كا كا" مكتب المجلس في الدرباسية، واعتدوا بالزجاجات الحارقة على مكتبين للمجلس وآخر لمؤسسة إعلامية تابعة له في مدينة القامشلي في 28 سبتمبر/ أيلول من العام ذاته.