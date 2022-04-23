العراق.. استهداف رتل ينقل معدات للتحالف الدولي بعبوة ناسفة

أفاد مصدر أمني عراقي، السبت، بأن رتلا ينقل معدات التحالف الدولي ضد "داعش" تعرض لهجوم بعبوة ناسفة في محافظة المثنى جنوبي البلاد.

وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة المثنى برتبة ملازم، لوكالة الأناضول، إن "رتلا كان ينقل معدات لوجستية للتحالف الدولي، تعرض لانفجار عبوة ناسفة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة المثنى".

وأوضح المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه، أن "الهجوم أسفر عن أضرار مادية بحسب المعلومات الأولية من دون وقوع ضحايا".

ومؤخرا، تزايدت وتيرة الهجمات التي تستهدف قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، في جميع أنحاء العراق.

وتأتي الهجمات بالتزامن مع تهديد فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، باستهداف القوات الأجنبية بالبلاد، بعدما شككت في إعلان انسحابها وتحويل مهامهما لاستشارية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن العراق والتحالف الدولي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف رسميا في البلاد.