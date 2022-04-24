"الاتحاد المغربي للشغل" يعلن عدم تنظيم تظاهرات ميدانية في عيد العمال

أعلن "الاتحاد المغربي للشغل"، الأحد، عدم تنظيم تظاهرات ميدانية باليوم العالمي للعمال في الأول من مايو/ أيار المقبل، لتزامنه مع طقوس عيد الفطر والخشية من تفشي فيروس "كورونا".

جاء ذلك في بيان وجهه الاتحاد، وهو أكبر نقابة في المملكة، إلى الاتحادات الجهوية والمحلية والنقابات المهنية التابعة له.

وقالت النقابة: "لن تنظم التظاهرات الحاشدة والاستعراضات الضخمة مركزيا ومحليا أو جهويا في فاتح (مطلع) مايو".

وأرجعت ذلك إلى "تزامن فاتح مايو لهذه السنة مع مجريات طقوس عيد الفطر (الذي يبدأ في 2 مايو المقبل).

وتابعت النقابة أن قرارها يأتي أيضا "استحضارا للخطر الوبائي (فيروس كورونا) بالرغم من الحالة المستقرة نسبيا في الآونة الأخيرة، مما يستلزم الاستمرار في الحذر ومراعاة التدابير الاحترازية".

وأوضحت النقابة أنها ستكتفي بـ"الإبقاء على جميع الأشكال ومظاهر الاحتفال والاحتجاج والتضامن العمالي داخل مقراتها".

وخلال عامي 2020 و2021، منعت السلطات المغربية جميع التظاهرات الميدانية الخاصة بعيد العمال، لوجود حالة طوارئ صحية آنذاك لمنع تفشي "كورونا".

لكن هذا العام لم تُصدر السلطات قرارا بمنع إحياء اليوم العالمي للعمال في الميادين.