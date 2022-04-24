عمان: جماعة الحوثي اليمنية أفرجت عن 14 أجنبيا

قالت وزارة الخارجية العمانية، الأحد إن جماعة الحوثي اليمنية أفرجت عن 14 أجنبيا محتجزًا، تم نقلهم من صنعاء إلى العاصمة العمانية مسقط.

جاء ذلك في بيان للوزارة، وأفاد البيان بأن ذلك جاء "امتثالاً للأوامر السامية للسلطان هيثم بن طارق بالعمل على تلبية التماس حكومات المملكة المتحدة وإندونيسيا والهند والفلبين للمساعدة في الإفراج عن عدد من رعاياهم المتحفظ عليهم في اليمن".

‏وأضاف البيان "قامت سلطنة عمان بالتنسيق مع الجهات المعنية في صنعاء (جماعة الحوثي)، التي تجاوبت مشكورة مع هذه المساعي"

وتابع: "بعد التواصل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة مشكورة لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة، تم اليوم نقل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيداً لعودتهم إلى بلدانهم".

ونشر البيان أسماء الـ 14 المفرج عنهم، وهم 3 بريطانيين و7 هنود وفلبيني وإثيوبي وإندونيسي وميانماري.

ولم يتطرق البيان إلى مدة احتجازهم أو سببه، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر /أيلول 2014.