في زيارة غير معلنة.. العاهل الأردني وولي عهد أبو ظبي يصلان مصر

وصل الأحد، العاهل الأردني عبد الله الثاني، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة غير معلنة.

وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل في مطار القاهرة ملك الأردن وولي عهد أبو ظبي، دون تفاصيل عن مدة الزيارة وطبيعتها.

فيما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن السيسي ومحمد بن زايد تبادلا الأحاديث الودية، خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار، دون تفاصيل أكثر.

كما تحدثت وكالة الأنباء الأردنية، أيضا عن وصول ملك الأردن إلى القاهرة، دون تفاصيل عن طبيعة الزيارة.

ووفق متابعين، ترتبط الزيارة، بالتطورات الأخيرة في القدس، حيث يسود توتر بالمسجد الأقصى منذ أيام، جراء اقتحامات إسرائيلية، تزامنت مع عيد الفصح اليهودي الذي انتهى الخميس.

وكانت مصر والأردن والإمارات، أعلنت في مواقف رسمية منفصلة، رفض اقتحام المسجد الأقصى، فيما استدعت أبو ظبي، سفير إسرائيل لديها.