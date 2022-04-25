البحرية الإسرائيلية تعتقل 3 صيادِين قبالة شواطئ غزة

قالت مؤسسة لجان العمل الزراعي غير الحكومية، اليوم الإثنين، إن قوات سلاح البحرية الإسرائيلية اعتقلت ثلاثة من صيادي الأسماك الفلسطينيين، خلال عملهم قبالة شواطئ جنوبي قطاع غزة.

وذكر زكريا بكر، مدير لجان الصيادين في المؤسسة، أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت فجر الإثنين، الشقيقين عوض وجبر بكر، ومحمد أبو غانم، خلال عملهم، في بحر مدينة رفح (جنوب).

وأوضح أن البحرية الإسرائيلية صادرت القارب الذي كان الصيادون الثلاثة على متنه، واقتادته نحو ميناء أسدود (الإسرائيلي).

ولم يصدر بيان فوري من الجيش الإسرائيلي حول الحادثة.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات البحرية تُطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتُصيب وتعتقل عددا منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد التي تصل إلى 6 أميال شمالا، و15 جنوبا.