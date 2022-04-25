الجيش الإسرائيلي يقصف مواقعاً في الجنوب اللبناني

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، أن مدفعيته قصفت منطقة في لبنان أُطلقت منها قذيفة صاروخية، في وقت سابق.

وقال بيان صادر عن الجيش: "تقصف قوات المدفعية في هذه اللحظات أهدافا في لبنان، وتطلق النيران نحو منطقة إطلاق النار، رداً على إطلاق القذيفة الصاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق"، دون أن يحدد المنطقة التي استهدفها القصف.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن ليلة الأحد- الإثنين، رصده إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية، باتجاه شماليّ البلاد، حيث سقط في منطقة مفتوحة.

وقال الجيش في بيان سابق: "تم رصد عملية إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث سقط في منطقة مفتوحة"، دون ذكر موقعها بالتحديد.

وأضاف بيان الجيش: "وفقا لسياسة قيادة الجبهة الداخلية، لم يتم تفعيل الإنذارات في المنطقة".

على الجانب الآخر، قال مصدر أمني لبناني، وشهود عيان أنه تم إطلاق الصاروخ من منطقة رأس العين - القليلة جنوبي مدينة صور جنوبي لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف المصدر موضحا أن الجهة التي أَطلقت الصاروخ غير معروفة حتى الآن، فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن عملية الإطلاق.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، خلال العامين الأخيرين، هدوءا نسبيا، إلا أنّه بين الفينة والأخرى، تعلن إسرائيل عن حدث أمني في تلك المنطقة، مثل القبض على متسللين أو إسقاط طائرات مسيّرة أو رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

ويسيطر حزب الله اللبناني على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بالخط الأزرق على الحدود بينهما، لتأكيد هذا الانسحاب، لكن هذا الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق.