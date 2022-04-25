الرؤساء والملوك العرب يرحبون بفوز ماكرون لولاية رئاسية ثانية

لقي فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولاية رئاسية ثانية ترحيباً من الدول العربية، وسط مخاوف من صعود اليمين المتطرف.

فقد أصدر قادة وملوك وزعماء مصر والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين وفلسطين والعراق بيانات وبرقيات رسمية نقلتها وكالات الأنباء الرسمية لتلك البلدان.

ووفق نتائج أولية أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية، حصد ماكرون (44 عاما) 58 بالمئة من الأصوات في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، مقابل 42 بالمئة لمنافسته اليمينية مارين لوبان (53 عاما).

وهنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ماكرون، متمنيا له "استكمال قيادة بلاده إلي مزيد من التقدم في ظل علاقات بين البلدين تاريخية وثيقة ومتنامية".

كما بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، برقيات تهنئة منفصلة لماكرون ، متمنين له كل التوفيق.

كما هنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه، متمنيا له "التوفيق واستمرار العمل سويا لتحقيق التنمية والسلام الدولي".

بدوره بعث السلطان العماني، هيثم بن طارق، ببرقية تهنئة لماكرون، مضمونها تمنيات بنجاحه "في قيادة فرنسا لمزيد من التقدم وعلاقات البلدين لمزيد من التطور".

كما بعث العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية مماثلة، متمنيا لماكرون "كل التوفيق لتحقيق طموحات الشعب الفرنسي".

وفي سياق متصل، بعث رئيس فلسطين محمود عباس، برقية تهنئة لماكرون، مؤكدا حرصه على "مواصلة العمل معه لتحقيق المزيد من تطوير علاقات البلدين وتعزيز جهود السلام الضروري للمنطقة وللعالم".

وقدم الرئيس العراقي، برهم صالح، تهنئة لماكرون "رئيس فرنسا الشريك المهم للعراق"، متمنياً له "النجاح وللشعب الفرنسي التقدم والازدهار".

ووفق نتيجة رئاسيات فرنسا، يصبح ماكرون بذلك أول رئيس في بلاده يحظى بولاية ثانية منذ 20 عاما.

وفي الجولة الأولى، ماكرون حصد نحو 28 في المئة من الأصوات، مقابل 23.15 في المئة لصالح مرشحة أقصى اليمين.

وكان ماكرون تفوق على لوبان في استحقاق عام 2017 بنسبة ساحقة بلغت 66.10 بالمئة من الأصوات مقابل 33.90 في المئة.