بايدن والملك عبد الله يؤكدان استمرار التنسيق لمنع الاعتداءات على القدس

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعاهل الأردن عبد الله الثاني، الإثنين، استمرار التنسيق لمنع تكرار الاعتداءات على القدس ومقدساتها وأهلها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان للديوان الملكي.

وحسب البيان ذاته، أكد الجانبان التزامهما بمواصلة العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم.

واستعرضا العلاقات المتينة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل توسيعها في المجالات كافة، معربا جلالته عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في مختلف القطاعات.

وعلى صعيد التطورات في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، شددا على أهمية استمرار التنسيق والعمل على الصعد كافة لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها، والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والدفع بالمزيد من التأزيم.

وجدد الملك عبد الله التأكيد على ضرورة تكثيف المساعي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا ملك الأردن إلى ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك.

وأشار أن الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

ومنذ أيام، يسود توتر في القدس وساحات الأقصى، جراء اقتحامات إسرائيلية للمسجد، تزامنت مع عيد الفصح اليهودي الذي انتهى الخميس الماضي، بعد أن استمر أسبوعا.