عمليات البحث عن ضحايا حادثة غرق قارب المهاجرين في لبنان مستمرة

مر يومان على حادثة غرق قارب الهجرة أثناء محاولة أفراد الجيش توقيفه قبالة السواحل اللبنانية وعلى متنه عشرات الأشخاص، ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين، صباح الإثنين.

وفيما تم إنقاذ معظم الركاب، لقي سبعة على الأقل حتفهم حتى الآن في حادثة الغرق الأسوأ منذ سنوات خصوصاً مع تكرر محاولات الهجرة عن طريق البحر، هربا من الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بلبنان منذ صيف 2019.

وانطلق قارب الهجرة مساء السبت من جنوب طرابلس، أفقر المدن اللبنانية التي تحولت خلال السنوات الماضية إلى منطلق لقوارب الهجرة غير الشرعية في البحر، قبل أن تلاحقه القوات البحرية في الجيش اللبناني ويغرق أثناء محاولة توقيفه.

وأعاد الجيش 48 شخصاً إلى الشاطئ، فيما تتضارب المعلومات حول عدد الركاب.

وفيما أفادت تقارير أولية أن 60 شخصاً كانوا على متن القارب، تحدثت الأمم المتحدة عن 84 شخصاً على الأقل.

وأعلن الجيش الإثنين أن "عمليات البحث والإنقاذ التي ينفذها الجيش اللبناني براً وبحراً وجواً" مستمرة.

وقال مدير عام مرفأ طرابلس أحمد تامر الإثنين "تم انتشال جثة سيدة من آل النمر اليوم من شاطئ طرابلس".

فيما انتشل الجيش اليومين الماضيين جثث ستة أشخاص، بينهم طفلة.

ولم يحدد الجيش جنسية المهاجرين، فيما أفادت تقارير إعلامية أن غالبيتهم لبنانيين، وبينهم لاجئون فلسطينيون وسوريون.

ولم تتضح ظروف الحادثة، ففيما اتهم ناجون القوة البحرية بإغراق القارب أثناء محاولة توقيفه، قال الجيش إن قائد المركب نفذ "مناورات للهروب (...) بشكل أدى إلى ارتطامه".

ودعا أهالي المتوفين إلى "يوم غضب" في طرابلس بالتزامن مع تشييع عدد من الضحايا ظهر الإثنين.

وأوردت مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في بيان مساء الأحد أن القارب "كان يقل أكثر من 84 شخصاً" من نساء ورجال وأطفال، مشيرة إلى أنه لم يتم التأكد من جنسياتهم حتى الآن. وأضافت أن "العديد" لا يزالون مفقودين.

وقال ممثل مفوضية اللاجئين في لبنان أياكي إيتو "يُسلّط هذا الحادث المأساوي الضوء على المخاطر الصادمة التي يلجأ اليها الكثيرون بدافع اليأس".

وأضاف أن "تحطم القوارب وغرقها، والوفيات المأساوية والمعاناة التي تسببها امرٌ يمكن تفاديه، وذلك من خلال حشد الدعم الدولي المستمر لمساعدة لبنان، خاصة مع تدهور الظروف المعيشيّة للاجئين واللبنانييّن على حدّ سواء".

واعتبر رئيس المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماتيو لوتشيانو أن "الأزمة الاقتصادية في لبنان تسببت بواحدة من أكبر موجات الهجرة في تاريخ البلد".

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المتصاعد في لبنان، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحراً وغالباً ما تكون وجهتهم قبرص.

بدأ الأمر مع لاجئين فلسطينيين وسوريين لا يترددون في القيام بالرحلة الخطيرة، قبل أن يلجأ اللبنانيون أيضاً إلى الأمر ذاته.

ومنذ العام 2020، وفق الأمم المتحدة، حاول 38 قارباً على متنها أكثر من 1500 الفرار عبر البحر، وقد "تم اعتراض أو إعادة أكثر من 75 في المئة" منها.