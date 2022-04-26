إقليم شمال العراق يعلن إحباط هجمات لـ "بي كا كا" الإرهابي

أعلن إقليم شمالي العراق، الثلاثاء، إحباط هجمات لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي.

جاء ذلك في بيان لمديرية الأسايش (الأمن) في إقليم شمال العراق.

وقال البيان إن قوات الأسايش بمحافظة دهوك تمكنت من ضبط "طن من المواد المتفجرة من نوع PETN و10 صواريخ كونكورس المضادة للدبابات و23 محركا للطائرات المسيرة الهجومية و1200 قناع مضاد للغازات و375 مخزنا لطلقات كلاشنكوف".

وأوضح البيان أن "نتائج التحقيقات مع المتهم يونس أحمد قاسم سليمان أظهرت أن هذا الشخص وصلت إليه هذه المتفجرات والأسلحة عن طريق مسؤول عسكري تابع لبي كا كا يدعى رودي حسين بهدف إيصالها للمسلحين داخل إقليم كردستان".

وكان "بي كا كا" الإرهابي أوجد له موطئ قدم في نينوى (شمال)، وخاصة قضاء سنجار غربي المحافظة، عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأ هناك ما يسمى "وحدات حماية سنجار".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقعت حكومة بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي، اتفاقاً مع حكومة أربيل، يقضي بحفظ الأمن في قضاء سنجار من قبل قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات إقليم شمال العراق، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء.

كما ينص الاتفاق أيضا، على إنهاء وجود تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة بها في المنطقة.

وحتى الآن لايزال إرهابيو بي كا كا الإر يتواجدون في قضاء سنجار، خلافاً لبنود الاتفاق بين بغداد وأربيل، وفق قائم مقام قضاء سنجار محما خليل في تصريحات سابقة.

وفي 18 أبريل/ نيسان الجاري، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.