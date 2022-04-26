استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، شرقي الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان، إن أحمد إبراهيم عويدات (20 عاما) استشهد متأثراً بجروح حرجة أُصيب بها برصاص قوات الاحتلال الحي، في رأسه، فجر اليوم في مخيم عقبة جبر قرب أريحا.

وفجر الثلاثاء، قالت وزارة الصحة إن فلسطينيا من مدينة أريحا، في العشرين من عمره، أُصيب بجروح خطيرة.

من جانبهم أفاد شهود عيان، إن الشاب عويدات أُصيب في مواجهات اندلعت بين قوة عسكرية إسرائيلية وعشرات الفلسطينيين في مخيم عقبة جبر قرب أريحا، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمعدني.

وأوضح الشهود، أن الجيش الإسرائيلي دهم عددا من المنازل وفتشها.

وعادة ما تندلع مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال تنفيذ الأخير عمليات لاعتقال فلسطينيين.