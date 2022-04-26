رئيس البرلمان العراقي يلوح بالانسحاب من العملية السياسية

لوح رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، بالانسحاب من العملية السياسية بسبب تحكم مسلحين خارجين عن القانون وعبثهم بأمن البلاد والعباد، ومحاولاتهم المستمرة لتغييب الدولة.

وقال الحلبوسي في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، إن العمل السياسي تحكمه ثوابت وأخلاقيات، ولا يمكن أن يُصنف الاستهتار بأمن المواطنين وإثارة الفتن بين أبناء الشعب تحت أي سبب كان على أنه مناورة أو ضغط سياسي.

وأضاف: "سنتخذ مواقف جدية وحادة بمجمل المشاركة في العملية السياسية، نظراً لتحكم المسلحين الخارجين عن القانون وعبثهم بأمن البلاد والعباد، ومحاولاتهم المستمرة لتغييب الدولة وإضعاف القانون والعبث بالنسيج الاجتماعي".

وشدد رئيس البرلمان على أنه لا يمكن أن تُبنى دولة من دون العدل والعدالة، ولا يُحترم فيها حق المواطن في العيش الكريم.

ولفت الحلبوسي إلى أنه سيُحاسب عاجلاً أم آجلاً كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثرواته وغيّب رجاله، وقتل وأعاق شبابه وهم يطالبون بحقوقهم، وآخرين هجرهم من ديارهم، وأودع أبرياء بدلاً من مجرمين تم تهريبهم من السجون في وضح النهار.

ويأتي هذا الموقف بعد ساعات من تعرض قاعدة التاجي العسكرية شمالي العاصمة بغداد لهجوم بقذيفتي هاون الاثنين، دون وقوع إصابات، وفق مصدر أمني.

وتتعرض القواعد العسكرية العراقية وخاصة تلك التي يتمركز فيها مستشارو التحالف الدولي بقيادة واشنطن إلى هجمات متكررة؛ وتتهم واشنطن الفصائل الشيعية المقربة من إيران بالوقوف وراءها.

كما يأتي الموقف وسط أزمة سياسية خانقة يعيشها العراق نتيجة فشل القوى السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة.