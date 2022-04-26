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إسرائيل تعلن إحباط تهريب أسلحة غير عادية على الحدود اللبنانية

وكالة الأناضول للأنباء
القدس
نشر في 26.04.2022 13:30
آخر تحديث في 26.04.2022 14:46
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت AP رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت (AP)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء، إن الجيش أوقف عملية تهريب أسلحة، عبر الحدود الشمالية مع لبنان، خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال في تصريح مكتوب: "أحبطنا هذه الليلة عملية تهريب أسلحة غير عادية، على الحدود اللبنانية حيث تم ضبط 100 قنبلة يدوية، كان من المخطط استخدامها لتنفيذ عمليات إرهابية، ضبطنا جميعها".

ومن جهته، قال الجيش الإسرائيلي: "رصدنا مساء أمس (الإثنين)، مشتبه بهم يقتربون من السياج الأمني من جهة لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث تم استدعاء قوات للمكان لتكتشف قطعتين من السلاح ونحو مئة قنبلة يدوية".

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