محكمة إسرائيلية تدين 7 يهود بإثارة العنف ودعم منظمة ارهابية

أدانت محكمة إسرائيلية اليوم سبعة يهود بالتحريض على العنف ودعم منظمة إرهابية لمشاركتهم في حفل زفاف عام 2015 هلل فيه المشاركون لإضرام حريق أسفر عن مقتل طفل فلسطيني ووالديه.

أدانت محكمة الصلح في القدس السبعة بارتكاب مجموعة من المخالفات بتهمة "التمجيد بالرقص والغناء لقتل عائلة دوابشة" في هجوم دام بالضفة الغربية على يد مستوطنين يهود متطرفين في يوليو/ تموز 2015.

أدى الهجوم على قرية دوما في الضفة الغربية المحتلة إلى استشهاد أحد ابناء دوابشة، 18 شهرا، ووالديه ريهام وسعد، ولقي إدانة واسعة من جميع الأطياف السياسية الإسرائيلية.

بعد أشهر من الهجوم، ظهر مقطع مسجل مصور بثه التلفزيون الإسرائيلي للمدعوين في حفل زفاف يلوحون بالبنادق ويرقصون على الموسيقى مع كلمات تدعو إلى الانتقام، بينما طعن البعض صور دوابشة.

وأدانت المحكمة الرجال بتهم من بينها التحريض على العنف أو الإرهاب ودعم منظمة إرهابية والتحريض على العنصرية وحيازة سلاح بشكل غير قانوني، وفقا لوزارة العدل.

وقال القاضي "وجدت أن الطبيعة التحريضية للحادث كانت واضحة للجميع، بصورة لا مراء فيها، هذا الفعل يبعث برسالتين ضمنيتين رئيسيتين هما: التعبير عن الدعم لقتل عائلة بريئة، والدعوة إلى الانتقام من العرب".